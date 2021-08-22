«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче

Сегодня, 22 августа, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар» и одержал победу со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).
На 11-й минуте Тимофей Барсуков открыл счёт в матче после передач Булата Шафигуллина и Дэна Секстона, на 12-й Тимур Шарифьянов увеличил преимущество хозяев с ассистов Булата Мотыгуллина и Рауля Якупова, на 20-й Секстон в большинстве забил после ассистов Рональда Кнота и Шафигуллина.
На 35-й минуте Аксель Галимов забил в большинстве с передачи Максима Березина, а Тимуру Хафизову ассистировали Егор Попов и Максим Березин на 40-й минуте.
На 42-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу гостей, на 55-й Секстон оформил дубль, а на 59-й отличился Булат Шафигуллин.
Напомним, нижнекамцы объявили о подписании контракта с Акселем Галимовым сегодня.
- 22 августа 2021
-
15:40
-
15:27
-
15:17
-
15:01
-
14:40
-
14:21
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:05
-
11:21
-
10:21
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
08:46
-
08:27
-
08:10
-
03:24
- 21 августа 2021
-
23:47
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00
-
21:33
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
19:49
-
19:33
-
19:00
-
18:39
-
18:22