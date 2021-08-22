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«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче

«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче
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Сегодня, 22 августа, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар» и одержал победу со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

На 11-й минуте Тимофей Барсуков открыл счёт в матче после передач Булата Шафигуллина и Дэна Секстона, на 12-й Тимур Шарифьянов увеличил преимущество хозяев с ассистов Булата Мотыгуллина и Рауля Якупова, на 20-й Секстон в большинстве забил после ассистов Рональда Кнота и Шафигуллина.

На 35-й минуте Аксель Галимов забил в большинстве с передачи Максима Березина, а Тимуру Хафизову ассистировали Егор Попов и Максим Березин на 40-й минуте.

На 42-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу гостей, на 55-й Секстон оформил дубль, а на 59-й отличился Булат Шафигуллин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 августа 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Барсуков (Шафигуллин, Секстон) – 10:23' (5x5)   2:0 Шарифьянов (Мотыгуллин, Якупов) – 11:25' (5x5)   3:0 Секстон (Кнот, Шафигуллин) – 19:02' (5x4)   4:0 Галимов (Попов, Березин) – 34:48' (5x4)   5:0 Хафизов (Березин, Бикмуллин) – 39:09' (5x5)   5:1 Ип (Вонг) – 41:33' (5x4)   6:1 Секстон (Попов, Бикмуллин) – 53:57' (5x4)   7:1 Шафигуллин – 58:20' (5x5)

Напомним, нижнекамцы объявили о подписании контракта с Акселем Галимовым сегодня.

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