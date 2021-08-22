«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче

Сегодня, 22 августа, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар» и одержал победу со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).



На 11-й минуте Тимофей Барсуков открыл счёт в матче после передач Булата Шафигуллина и Дэна Секстона, на 12-й Тимур Шарифьянов увеличил преимущество хозяев с ассистов Булата Мотыгуллина и Рауля Якупова, на 20-й Секстон в большинстве забил после ассистов Рональда Кнота и Шафигуллина.



На 35-й минуте Аксель Галимов забил в большинстве с передачи Максима Березина, а Тимуру Хафизову ассистировали Егор Попов и Максим Березин на 40-й минуте.



На 42-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу гостей, на 55-й Секстон оформил дубль, а на 59-й отличился Булат Шафигуллин.

Напомним, нижнекамцы объявили о подписании контракта с Акселем Галимовым сегодня.