И. Воробьёв: в первом периоде был недоволен ребятами
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча за третье место на предсезонном турнире в Казани, где «Магнитка» обыграла «Салават Юлаев» (3:2).
«Первый период средненький получился, был недоволен ребятами. Потом поговорили, второй и третий период получились неплохими. У нас ещё есть время набрать кондиции, надеюсь, Прохоркин, в том числе, наберёт форму к чемпионату. С ним такое бывает.
Что касается тройки Майе, у нас есть наработки. Пока идёт поиск сочетаний, нет гарантии, что они будут играть вместе. Варианты могут быть разные, пока мы их оставляем, терпим, но будем смотреть», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.
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