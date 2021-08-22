Овечкин: если будем говорить о подготовке молодёжи в России и США, пройдёт полдня

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на мастер-классе в Туле поделился мнением о подготовке к новому сезону НХЛ, а также о развитии хоккея в России.
«Построили прекрасный дворец. Я тут в первый раз. Здесь сделали хорошие условия для детей и для родителей. Главное, чтобы занимались и получали удовольствие. У каждого хоккеиста есть свои талисманы, как правильно выходить на лёд. Это нормально.
Я вырос в Москве. В Петровском парке хорошие условия, но была нехватка льда. Всего одна площадка, а давали нам 45-50 минут. Чем могли, тем и пользовались. Если мы будем говорить о подготовке молодёжи в России и в США, пройдёт полдня. Понятно, что где-то лучше, а где-то хуже. Надо брать лучшее и совмещать.
Межсезонье у меня проходит по обычной системе. Скоро полетим обратно в США, чтобы там готовиться более плодотворно. Мы ещё не общались с губернатором Тульской области. Пока что только дали мастер-класс. Всегда есть шанс вырастить олимпийских чемпионов. Главное, им воспользоваться», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
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