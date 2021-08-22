Российский нападающий Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры на мастер-классе в Туле.
«Как проходит межсезонье? Карьеру завершать рано ещё. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь.
Выспаться хорошо — самое главное. И внимательно слушать наставления тренера. Выходить с хорошим настроением и с огромным желанием.
Я очень хорошо себя помню в юном возрасте, и я им завидую белой завистью, что им созданы такие условия. У нас в Твери иной раз не было заливочной машины, а перед нами тренировались фигуристы. А мы занимались по колено в снегу. Синих линий и линий ворот было не видно. А эти ребята тренируются с огромным желанием.
Самое главное, что созданы условия, есть выбор, чем заниматься: хоккей, баскетбол, другие виды популяризируются. Новые комплексы строятся. Многое зависит от тренеров. У детей должны гореть глаза.
Совет молодым ребятам? Я уже много раз говорил: чтобы глаза горели! Желание в первую очередь. Потому что поддержка родителей, поддержка тренеров, поддержка руководства региона, когда строится, когда строятся такие сооружения — всё говорит о том, что всё в их руках.
У нас есть шанс вырастить своих олимпийских чемпионов? Однозначно!» — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».
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