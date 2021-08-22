А. Галимов — о переходе в «Нефтехимик»: рад возвратиться в клуб, который меня воспитал

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов поделился эмоциями от возвращения в клуб по окончании матча с «Куньлунем».



«Я вчера ночью летел в Нижнекамск и, честно скажу, волновался. Но это было приятное волнение. Ведь возвращался в родной клуб, который меня воспитал. Я не играл на «Нефтехим Арене» за первую команду. В основном выступал за «Реактор». Для меня было принципиально именно сегодня сыграть здесь за «Нефтехимик». Очень рад, что мы выиграли со счётом 7:1. Поздравляю всех наших болельщиков, ребят с этой победой.



Конечно, приятно было забить. Ведь я с командой познакомился буквально за час до игры, а до этого долгое время тренировался индивидуально. Да, немного тяжеловато было вкатиться в игру, но до чемпионата есть ещё время, чтобы набрать форму.



Многих ребят знаю, как местных, так и приезжих. Понятно, что, кроме как с Максом Березиным, в одной команде не были. С ним в «Реакторе» вместе играли, в «Авангарде», с Женей Иванниковым на Матче звёзд. Но ведь с остальными мы долгое время играли друг против друга. А так, коллектив очень хорошо встретил, хорошо пообщались с тренерским штабом. Я сразу понял, что «Нефтехимик» — это одна большая и дружная семья, где все друг за друга горой стоят. Когда я гол забил, все поздравили меня и в течение матча подбадривали.



Как долго переговоры шли? Я на этой теме вообще не зацикливаюсь. Главное, я здесь и благодарен за это руководству «Нефтехимика», тренерскому штабу и моему агенту. Теперь моя задача — своей игрой доказать свою состоятельность, помочь команде», — приводит слова Галимова пресс-служба клуба.

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