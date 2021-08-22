Федерация хоккея Латвии опубликовала состав сборной на олимпийскую квалификацию

Сайт Федерации хоккея Латвии опубликовал состав национальной сборной на квалификацию к Олимпийскому хоккейному турниру — 2022.
Вратари: Пунненовс, Шиловс, Митенс.
Защитники: Фрейбергс, Цибульскис, Рубинс, Смонс, Сотниекс, Балинскис, Чуксте, Якс.
Нападающие: Блюгерс, Гиргенсонс, Балцерс, Дарзиньш, Индрашис, Джериньш, Аболс, Смирновс, Крастенбергс, Дзиеркалс, Даугавиньш, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Кениньш.
Напомним, сборная Латвии сыграет за путёвку на Игры с командами Франции, Италии и Венгрии. Матчи состоятся в Риге с 26 по 29 августа. В группе D место на Олимпиаде разыграют Словакия, Беларусь, Австрия и Польша, матчи состоятся в Братиславе, а в группе F матчи примет Норвегия, которая сыграет с Данией, Южной Кореей и Словенией.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
- 22 августа 2021
-
19:02
-
18:42
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
15:17
-
15:01
-
14:40
-
14:21
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:05
-
11:21
-
10:21
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
08:46
-
08:27
-
08:10
-
03:24
- 21 августа 2021
-
23:47
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00