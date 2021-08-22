Федерация хоккея Латвии опубликовала состав сборной на олимпийскую квалификацию

Сайт Федерации хоккея Латвии опубликовал состав национальной сборной на квалификацию к Олимпийскому хоккейному турниру — 2022.



Вратари: Пунненовс, Шиловс, Митенс.



Защитники: Фрейбергс, Цибульскис, Рубинс, Смонс, Сотниекс, Балинскис, Чуксте, Якс.



Нападающие: Блюгерс, Гиргенсонс, Балцерс, Дарзиньш, Индрашис, Джериньш, Аболс, Смирновс, Крастенбергс, Дзиеркалс, Даугавиньш, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Кениньш.



Напомним, сборная Латвии сыграет за путёвку на Игры с командами Франции, Италии и Венгрии. Матчи состоятся в Риге с 26 по 29 августа. В группе D место на Олимпиаде разыграют Словакия, Беларусь, Австрия и Польша, матчи состоятся в Братиславе, а в группе F матчи примет Норвегия, которая сыграет с Данией, Южной Кореей и Словенией.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).