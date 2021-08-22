Лисовец подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Белорусский защитник Евгений Лисовец подписал новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».
Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, игрок заключил односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года.
В прошлом сезоне Лисовец принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени.
В плей-офф белорусский защитник выходил на лёд в девяти встречах, в которых отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».
«Салават» ранее закреплял за собой права за хоккеистом, он находился в статусе ограниченно свободного агента.
Лисовец предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от уфимцев.
- 22 августа 2021
-
19:02
-
18:42
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
15:17
-
15:01
-
14:40
-
14:21
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:05
-
11:21
-
10:21
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
08:46
-
08:27
-
08:10
-
03:24
- 21 августа 2021
-
23:47
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00