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Лисовец подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Лисовец подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
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Белорусский защитник Евгений Лисовец подписал новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, игрок заключил односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года.

В прошлом сезоне Лисовец принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени.

В плей-офф белорусский защитник выходил на лёд в девяти встречах, в которых отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».

«Салават» ранее закреплял за собой права за хоккеистом, он находился в статусе ограниченно свободного агента.

Лисовец предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от уфимцев.

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