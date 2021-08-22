Лисовец подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Белорусский защитник Евгений Лисовец подписал новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».



Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, игрок заключил односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года.



В прошлом сезоне Лисовец принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени.



В плей-офф белорусский защитник выходил на лёд в девяти встречах, в которых отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».



«Салават» ранее закреплял за собой права за хоккеистом, он находился в статусе ограниченно свободного агента.



Лисовец предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от уфимцев.