Форварду «Баффало» Айкелу до сих пор не сделана операция из-за травмы шеи

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел до сих пор не был прооперирован.



Как сообщает The Fourth Period, 24-летнему форварду, испытывающему проблемы с шейным отделом, на настоящий момент не проведена операция. Вполне вероятно, что игрок не будет доступен к началу регулярного чемпионата НХЛ — независимо от того, в какой команде он будет находиться.



Отмечается, что переход в другой клуб теперь может произойти только ближе к началу тренировочного лагеря, приблизительно через четыре недели. Айкел разочарован тем, что нерешённый вопрос продолжает затягиваться.



В число клубов, заинтересованных в обмене игрока, входят «Анахайм», «Вегас», «Рейнджерс», «Коламбус» и «Калгари». «Баффало» заинтересован в том, чтобы игрок отправился в клуб Западной конференции.



Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате — 2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

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