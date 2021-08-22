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Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии

Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии
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В автомобильной катастрофе в Канаде погибли три молодых хоккеиста.

Как сообщает официальный сайт клуба Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз», в автокатастрофе, которая произошла в городе Суррей, провинция Британская Колумбия, погибли трое молодых людей: Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет).

Все они были хоккеистами и выступали в различных молодёжных лигах. Раймер был задрафтован «Эдмонтон Ойл Кингз» в 2019 году под общим 18-м номером.

«Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семье Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона.

Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом», — заявил генеральный директор «Ойл Кингз» Кирт Хилл.

Сообщается, что автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

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