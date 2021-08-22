Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии

В автомобильной катастрофе в Канаде погибли три молодых хоккеиста.



Как сообщает официальный сайт клуба Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз», в автокатастрофе, которая произошла в городе Суррей, провинция Британская Колумбия, погибли трое молодых людей: Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет).



Все они были хоккеистами и выступали в различных молодёжных лигах. Раймер был задрафтован «Эдмонтон Ойл Кингз» в 2019 году под общим 18-м номером.



«Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семье Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона.



Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом», — заявил генеральный директор «Ойл Кингз» Кирт Хилл.



Сообщается, что автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.