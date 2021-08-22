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Фёдоров и Киселевич побывали на кольцевых гонках, поддержав команду «Лада Спорт Роснефть»

Фёдоров и Киселевич побывали на кольцевых гонках, поддержав команду «Лада Спорт Роснефть»
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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров и защитник Богдан Киселевич побывали на серии кольцевых гонок и поддержали команду «Лада Спорт Роснефть».

«В этот уик-энд подмосковная трасса Moscow Raceway принимала четвёртый раунд российской серии кольцевых гонок.

Богдан Киселевич и Сергей Фёдоров приехали поддержать друзей из LADA Sport», — сообщается в твиттер-аккаунте армейского клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ Киселевич принял участие в 48 матчах, сумев набрать в них 18 (4+14) результативных баллов при полезности «+8». В плей-офф 31-летний защитник сыграл в 23 матчах, сделав две голевые передачи при общей полезности «+6». Вместе с клубом он дошёл до финала Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» (2-4).

Фёдоров стал главным тренером ЦСКА в июле 2021 года.

Армейцы проведут первый матч нового сезона 1 сентября, сыграв за Кубок Открытия с омским «Авангардом».

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