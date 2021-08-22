Крейчик: минское «Динамо» — хорошая команда из КХЛ, одной из лучших лиг мира

Защитник минского «Динамо» Якуб Крейчик рассказал о переходе в клуб.



«Как сложился переход в «Динамо»? У меня был контракт с «Йокеритом», но потом пришлось искать другие варианты. Минское «Динамо» проявило интерес. Сразу же этот вариант стал для меня приоритетным, потому что «зубры» — это хорошая команда из КХЛ, одной из лучших лиг мира. Рад, что формальности были улажены, для меня это здорово.



С кем-то из нынешних или бывших динамовцев пересекался раньше? С Патриком Рыбаром, также знаком с Домиником Фурхом, он мой хороший друг. С ним тоже успел поговорить и услышать хорошие отзывы о команде. В Минске до этого бывал два или три раза, когда играл за «Лев» и «Медвешчак». Но удавалось посмотреть только «Минск-Арену» — это современный спорткомплекс, удобный для хоккеистов.



Сам город мог увидеть только из окна автобуса. Жду, когда будет возможность прогуляться по старому городу, в центре. Наслышан, что в Минске много интересных мест, хороших ресторанов. Думаю, Беларусь и Чехия близки в ментальном плане. Мне должно тут понравиться. У меня маленький сын, на будущее мне надо будет найти место, где он мог бы играть, проводить время. В «Медвешчаке» я играл с Франсисом Паре, наши жёны знакомы, уже успели обсудить этот вопрос.



Может, стану легендой «Динамо»? Как знать. Самое главное — это показывать хороший хоккей и помогать команде. Конечно, для меня это будет большая честь.



Какие ожидания перед сезоном? Знаю, что команда обновилась, появились новые легионеры и молодые белорусы. Уверен, что у нас будет сильная команда с хорошим взаимопониманием на льду, в раздевалке. В прошлом году «Динамо» показывало быстрый и атакующий хоккей. Думаю, так будет и в этом сезоне», — приводит слова Крейчика пресс-служба клуба.