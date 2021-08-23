Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России потерпела разгромное поражение от Канады на ЖЧМ-2021

Сборная России потерпела разгромное поражение от Канады на ЖЧМ-2021
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира – 2021 по хоккею между женскими сборными России и Канады. Встреча завершилась победой кленовых листьев со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

В составе сборной Канады забрасывали Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Эмброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон. На последних секундах матча Ольге Сосиной удалось стать автором единственной заброшенной шайбы сборной России в этой игре.

Напомним, что на старте турнира Россия обыграла Швейцарию со счётом 3:1, а Канада сломила сопротивление Финляндии – 5:3.

В следующих матчах россиянкам предстоит сыграть с США (вторник, 24 августа, начало игры – 21:00 мск.) и Финляндией (среда, 25 августа, начало – 21:00 мск.).

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.

ЧМ-2021 (ж). Группа A
23 августа 2021, понедельник. 01:00 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Россия
1:0 Филье – 27:29' (4x4)   2:0 Шелтон (Дженнер, Белл) – 29:11' (5x5)   3:0 Эмброуз (Томпсон, Пулен) – 33:48' (5x5)   4:0 Дауст (Спунер, Нурс) – 42:00' (5x5)   5:0 Джонстон (Кларк, Фаст) – 54:09' (5x5)   5:1 Сосина – 59:59' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021