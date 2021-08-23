Сборная России потерпела разгромное поражение от Канады на ЖЧМ-2021

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира – 2021 по хоккею между женскими сборными России и Канады. Встреча завершилась победой кленовых листьев со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

В составе сборной Канады забрасывали Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Эмброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон. На последних секундах матча Ольге Сосиной удалось стать автором единственной заброшенной шайбы сборной России в этой игре.

Напомним, что на старте турнира Россия обыграла Швейцарию со счётом 3:1, а Канада сломила сопротивление Финляндии – 5:3.

В следующих матчах россиянкам предстоит сыграть с США (вторник, 24 августа, начало игры – 21:00 мск.) и Финляндией (среда, 25 августа, начало – 21:00 мск.).

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.