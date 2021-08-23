Вайсфельд: не очень понятен принцип принятия решений в «Динамо». Неясно, кто за ними стоит

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Михаила Тюркина на пост генерального директора московского «Динамо».



«Я не удивлюсь, если через некоторое время „Динамо“ вновь заявит о каких-то перестановках. Поскольку нынешним летом бело-голубые уже не раз принимали неожиданные и непредсказуемые решения.



При этом приглашение Михаила Тюркина на должность генерального директора выглядит вполне логичным. Он ведь уже работал руководителем „Динамо“ некоторое время назад. Да и впоследствии постоянно находился так или иначе в клубе. Он в курсе всех его проблем. Кстати, нынешние перемены отчасти ожидались. Ведь не случайно же Анатолия Харчука три недели назад назначили исполняющим обязанности гендиректора. Это говорило о том, что точка не поставлена.



Мне не очень понятен принцип принятия решений в „Динамо“. Не в смысле, что это плохо или хорошо. А просто никто не знает толком, как эти решения рождаются, кто конкретно за ними стоит. У клуба, как я понимаю, есть несколько крупных инвесторов. И за кем последнее слово — публично не сообщается», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».