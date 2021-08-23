Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер женской сборной России прокомментировал поражение от Канады на ЖЧМ-2021

Главный тренер женской сборной России прокомментировал поражение от Канады на ЖЧМ-2021
Комментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение в матче групповой стадии со сборной Канады (1:5) на чемпионате мира.

«Первые 20-25 минут показывали хороший хоккей, играли, старались отвечать своими атаками на атаки соперника. Но во втором периоде Канада добавила, плюс они хорошо использовали преимущество ближней лавки, накладывали свои смены на наши и не давали нам выйти из зоны. Две первые шайбы пропустили после быстрых контратак, и они дали канадкам импульс.

Во втором перерыве изменили сочетания, и это, считаю, улучшило нашу игру в заключительные 20 минут. Валерии Меркушевой дали отдохнуть – у нас в команде три хороших вратаря, и я считаю, что и Морозова, и Пругова выглядели сегодня достойно», — приводит слова Бобарико сайт ФХР.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021