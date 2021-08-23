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Дубник — о Грубауэре: у него всё в порядке с головой. Именно таким представляешь вратаря

Дубник — о Грубауэре: у него всё в порядке с головой. Именно таким представляешь вратаря
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Деван Дубник поделился мнением о бывшем одноклубнике Филиппе Грубауэре, подписавшем контракт с «Сиэтл Кракен».

«У него всё в порядке с головой, психологически у него нет проблем. Именно таким представляешь себе вратаря, который будет защищать ворота твоей команды в каждом матче. Он расслаблен, его нельзя вывести из себя, какой бы ни была ситуация.

Мне нравится его техническая оснащённость, он может совершить акробатический сэйв, если нужно. Обычно же он играет технично, спокойно и уверенно. Я под впечатлением и не только из-за того, как он действует на площадке. Я познакомился с ним лично, он замечательный человек», — приводит слова Дубника официальный сайт НХЛ.

Напомним, контракт Грубауэера с клубом подписан на шесть лет. В среднем за год голкипер будет получать $ 5,9 млн. Общая сумма сделки составит $ 35,4 млн.

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