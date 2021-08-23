Сосина — об 1:5 с Канадой: хочется выходить на уровень выше и играть на нём не один период

Нападающая женской сборной России Ольга Сосина подвела итоги встречи со сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира-2021 (1:5).



«Мы всегда выходим играть на победу, вне зависимости от соперника. Первый период мы провели хорошо, но не реализовали свои моменты. У нас было мало бросков. Надо лезть на ворота, добивать, нагружать вратаря. Хочется уже выходить на уровень выше и стараться играть на нём не только один период, но и всю игру. Мы старались играть активно, прессинговать соперника, не уступать в силовой борьбе.



Я эмоционально отпраздновала шайбу? Всегда приятно забрасывать таким командам, как Канада. Но если честно, то я больше расстроена, что это произошло только в самом конце игры. Потому что надо было реализовывать те моменты, которые у нас были в ее начале. А этот гол – да, приятно, что смогли забросить, но шайбы престижа на последних минутах – это не то, что мы хотим от таких матчей», — приводит слова Сосиной сайт ФХР.