Сосина — об 1:5 с Канадой: хочется выходить на уровень выше и играть на нём не один период

Нападающая женской сборной России Ольга Сосина подвела итоги встречи со сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира-2021 (1:5).
«Мы всегда выходим играть на победу, вне зависимости от соперника. Первый период мы провели хорошо, но не реализовали свои моменты. У нас было мало бросков. Надо лезть на ворота, добивать, нагружать вратаря. Хочется уже выходить на уровень выше и стараться играть на нём не только один период, но и всю игру. Мы старались играть активно, прессинговать соперника, не уступать в силовой борьбе.
Я эмоционально отпраздновала шайбу? Всегда приятно забрасывать таким командам, как Канада. Но если честно, то я больше расстроена, что это произошло только в самом конце игры. Потому что надо было реализовывать те моменты, которые у нас были в ее начале. А этот гол – да, приятно, что смогли забросить, но шайбы престижа на последних минутах – это не то, что мы хотим от таких матчей», — приводит слова Сосиной сайт ФХР.
- 23 августа 2021
-
11:25
-
10:23
-
09:38
-
09:20
-
08:47
-
08:24
-
03:45
-
03:32
- 22 августа 2021
-
23:50
-
23:05
-
22:43
-
22:19
-
21:46
-
21:02
-
20:51
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
19:13
-
19:02
-
18:42
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
15:17
-
15:01
-
14:40
-
14:21
-
14:02