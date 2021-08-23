Семь хоккеистов подписали первые контракты после участия в программе «Твой шанс»

Семь участников хоккейной программы «Твой шанс» заключили первые контракты с клубами Молодёжной хоккейной лиги Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Новокузнецка, Новомосковска и Боброва.
Напомним, это является совместным проектом образовательного центра «Сириус» и МХЛ.
«Поручение о предотвращении оттока российских хоккеистов за рубеж поставил президент России. Центр „Сириус“ совместно с Федерацией хоккея России и Молодёжной хоккейной лигой делают всё необходимое для успешной реализации этой задачи. Мы создаём лучшие условия для развития молодых игроков, чтобы каждый перспективный хоккеист мог проявить себя, попасть в профессиональный клуб и построить успешную спортивную карьеру в России», – заявил заместитель руководителя центра «Сириус» Дмитрий Савин.
Первые профессиональные контракты подписали трое молодых хоккеистов. Кирилл Попоудин вошёл в состав команды «АКМ» города Новомосковск Тульской области, Виталий Сметанкин стал игроком клуба «Бобров» Воронежской области, а Дмитрий Партилов – новокузнецкого «Металлурга», Кемеровская область.
Ещё четверо игроков заключили пробные контракты: решение о подписании полноценного контракта будет принято клубом по итогам просмотра хоккеистов на сборах. Это Иван Александров и Никита Демьянов – «Динамо», Санкт-Петербург; Аркадий Зуберт – «Северсталь», Череповец; Эмиль Сальников – «Крылья Советов», Москва.
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