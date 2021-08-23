«Адмирал» подписал контракты с двумя чешскими защитниками

«Адмирал» заключил контракты с защитниками Войтехом Мозиком и Либором Шулаком.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашения с игроками подписаны сроком на один год.
Мозик прошедший сезон провёл в составе китайского «Куньлунь Ред Стар». Он принял участие в 23 играх регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 10 (4+6) результативных баллов при показателе полезности «-6». Также в КХЛ он выступал за подмосковный «Витязь». Всего в КХЛ на его счету 139 матчей и 65 (18+47) очков.
Шулак в сезоне-2020/2021 выступал за финский клуб «Кярпят». В регулярном чемпионате он сыграл в 45 матчах, набрав 14 (8+6) очков. В плей-офф он принял участие в пяти играх, забросив две шайбы. В КХЛ 27-летний защитник выступал за «Северсталь» в сезоне-2019/20.
Первый матч нового сезона «Адмирал» проведёт 2 сентября в гостях со «Спартаком».
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