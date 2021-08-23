«Нефтехимик» обменял Шиксатдарова в «Северсталь» на защитника Петрищева

«Северсталь» и «Нефтехимик» совершили обмен хоккеистами.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, в Череповец отправился нападающий Ильдар Шиксатдаров, а в обратном направлении – защитник Руслан Петрищев.
Шиксатдаров в прошедшем сезоне провёл 52 матча в регулярном чемпионате, сумев набрать в них 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности "-13". 27-летний форвард выступал за клуб из Нижнекамска с 2014 года. Всего он провёл за команду 215 матчей, набрав 61 (33+28) баллов.
Петрищев провёл в сезоне-2020/2021 один матч в КХЛ за «Салават Юлаев», не отличившись результативными действиями. Всего на его счету в лиге сыграно 34 игры, в которых он не набрал ни одного балла.
«Северсталь» первый матч в новом сезоне проведёт 2 сентября дома со СКА. «Нефтехимик» в этот же день примет «Куньлунь».
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