Президент ЦСКА — об уходе Шалунова: ощутимая потеря нашего лучшего нападающего

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход нападающего Максима Шалунова в ярославский «Локомотив».

«Уход Шалунова — это ощутимая потеря нашего лучшего нападающего. Мы хотели, чтобы он у нас остался, и в июле делали ему предложение, но Максим сказал, что у него есть план — поехать в Северную Америку. Что-то у него не срослось, но на сегодняшний момент мы уже не делали ему предложения, потому что наша платёжная ведомость уже была под планкой», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в начале августа нападающий Максим Шалунов стал игроком ярославского «Локомотива». В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) баллов при общей полезности «+12».