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ЦСКА попросил Роспотребнадзор об увеличении количества болельщиков на матчах КХЛ

ЦСКА попросил Роспотребнадзор об увеличении количества болельщиков на матчах КХЛ
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о желании увеличить количество болельщиков, которым разрешено посещать домашние матчи армейцев, а также об обращении в Роспотребнадзор.

«Пока мы действуем в рамках документов, которые нам предоставляет Роспотребнадзор по эпидемиологической обстановке. Но сейчас мы обратились с запросом и будем пытаться увеличить количество разрешённых болельщиков на трибунах. Очень надеемся, что у нас получится», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, на текущий момент разрешённая вместимость арен в Москве составляет 500 человек без ПЦР-тестов и 1000 — с QR-кодами.

Отметим, что вместимость домашнего стадиона армейцев, «ЦСКА-Арены», составляет 12 680 зрителей.

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