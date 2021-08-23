Сергей Фёдоров рассказал, с какими сложностями столкнулся после назначения в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, с какими сложностями столкнулся в первое время после назначения на пост.

«Ощущаю ли дополнительную ответственность на себе в свете того, что в этом году ЦСКА исполняется 75 лет? Наверное, с ходу можно сказать — да. Но я в принципе ощущаю очень большую интенсивность, потому что многое предстоит изучить и во многое необходимо вникнуть. Нужно постараться сохранить те процессы, которые дают результат. Я имею в виду тренировочный процесс, и на таком буду концентрироваться. Задачи всегда были понятны — они всегда самые высокие.

С какими трудностями столкнулся в процессе ознакомления? Это, скорее, не трудности, а большой объём информации с очень разным направлением. Я говорю о деталях хоккейного, спортивного, тренировочного процесса. Всё, что связано с игровым днём, всё, что связано с восстановлением после матчей. Какой направленности и какого формата должны быть тренировки и так далее. Вот здесь идёт серьёзный интенсивный процесс. Во-первых, надо понять, что ты будешь говорить команде. А во-вторых, надо правильно расставить акценты на тех моментах, которые были сделаны или, наоборот, были не сделаны, и что нужно поправить, куда дальше необходимо двигаться. Я говорю о каждодневном процессе», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.