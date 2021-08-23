Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему его команда сыграет только пять матчей в межсезонье

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему его команда сыграет только пять матчей в межсезонье
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил, почему армейцы сыграют лишь пять матчей в межсезонье

«План верстался из ситуации со сборниками — у нас их было 11 человек. ИИХФ выпустила правило, согласно которому должно пройти 50 дней с момента окончания чемпионата мира до того дня, когда игроки могут приступить к возобновлению работы. КХЛ адаптировала это правило, и последнюю группу ребят мы собрали только 27 июля, когда им сделали медицинское обследование. Другая группа занималась с 15 июля, и только 1 августа в Минске мы смогли физически подвести всех к той работе, которую мы запланировали. Поэтому просто некуда было вставлять матчи, ведь сначала закладывалась физическая база. В связи с такими сжатыми сроками получилось то, что получилось», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
Сергей Фёдоров рассказал, с какими сложностями столкнулся после назначения в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021