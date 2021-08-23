Главный тренер ЦСКА объяснил, почему его команда сыграет только пять матчей в межсезонье

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил, почему армейцы сыграют лишь пять матчей в межсезонье
«План верстался из ситуации со сборниками — у нас их было 11 человек. ИИХФ выпустила правило, согласно которому должно пройти 50 дней с момента окончания чемпионата мира до того дня, когда игроки могут приступить к возобновлению работы. КХЛ адаптировала это правило, и последнюю группу ребят мы собрали только 27 июля, когда им сделали медицинское обследование. Другая группа занималась с 15 июля, и только 1 августа в Минске мы смогли физически подвести всех к той работе, которую мы запланировали. Поэтому просто некуда было вставлять матчи, ведь сначала закладывалась физическая база. В связи с такими сжатыми сроками получилось то, что получилось», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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