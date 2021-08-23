«Лужников» показываете? Нет, только «Мегаспортов». «Спартак» провёл 1-ю тренировку на льду

Хоккейный клуб «Спартак» провёл первую тренировку на льду «Мегаспорта», который в следующем сезоне станет домашней ареной красно-белых, сообщается на официальной странице москвичей в «Твиттере».
Пресс-служба клуба обыграла такое событие известным мемом про «рыбов».
«— «Лужников» показываете?
— Нет, только «Мегаспортов».
— Красивое…
А если вы не любите мемасики, то сегодня команда официально провела первую тренировку на льду «Мегаспорта», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне команда играла на «ЦСКА-Арене».
Столичный клуб периодически проводил матчи КХЛ в «Мегаспорте» в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/2019, когда там играло московское «Динамо».
- 23 августа 2021
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52
-
17:21
-
17:10
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:02
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:25
-
10:23
-
09:38
-
09:20
-
08:47
-
08:24
-
03:45
-
03:32
- 22 августа 2021
-
23:50
-
23:05
-
22:43
-
22:19
-
21:46