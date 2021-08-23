Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лужников» показываете? Нет, только «Мегаспортов». «Спартак» провёл 1-ю тренировку на льду

«Лужников» показываете? Нет, только «Мегаспортов». «Спартак» провёл 1-ю тренировку на льду
Комментарии

Хоккейный клуб «Спартак» провёл первую тренировку на льду «Мегаспорта», который в следующем сезоне станет домашней ареной красно-белых, сообщается на официальной странице москвичей в «Твиттере».

Пресс-служба клуба обыграла такое событие известным мемом про «рыбов».

«— «Лужников» показываете?
— Нет, только «Мегаспортов».
— Красивое…

А если вы не любите мемасики, то сегодня команда официально провела первую тренировку на льду «Мегаспорта», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне команда играла на «ЦСКА-Арене».

Столичный клуб периодически проводил матчи КХЛ в «Мегаспорте» в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/2019, когда там играло московское «Динамо».

Новость по теме
«Спартак» будет проводить домашние матчи КХЛ сезона-2021/2022 на арене «Мегаспорт»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021