Разин поддержал переход «Северстали» на канадскую площадку

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мыслями относительно ближайшего турнира в Санкт-Петербурге и перехода на канадскую площадку.
«Условия в Минске оказались шикарными. Плюс там собралось много команд КХЛ, и проблем с товарищескими матчами не было. Всё по плану, есть небольшие потери, но без них никуда.
Колмыкова мы на 99% подпишем, а по Чуркину… матчи в Санкт-Петербурге покажут.
Переход на канадский размер домашней площадки? Я за канадскую площадку, здесь всё быстрее и, соответственно, больше бросков и опасных моментов, меньше игры в средней зоне. Когда мы вышли на первую тренировку, сразу бросилось в глаза, что площадка меньше, а сейчас она уже кажется вполне обычной. Думаю, здесь должен быть для нас маленький, но плюсик», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
Кроме того, наставник рассказал, что на турнире имени Николая Пучкова будет отшлифовывать состав, а также уделит внимание игре в большинстве и меньшинстве. Кроме того, в ходе турнира примет решение относительно игроков на просмотровых контрактах.
Разин сказал, что все молодые игроки, прошедшие сборы с «Северсталью», хорошо работали и продемонстрировали рост. Он признал, что несколько хоккеистов получили травмы, это стало одной из причин отказа от запланированных встреч с «Локомотивом». Среди травмированных — основной вратарь Владислав Подъяпольский, срок восстановления составит 6-8 недель после операции.
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