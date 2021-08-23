И. Воробьёв: на предсезонных турнирах стали жёстко судить, иногда даже перебарщивать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал ужесточение судейства во время предсезонных турниров.

«Мы прилично обновились в этом году. Идёт процесс. Мы строим команду, омолодились, что уже давно надо было делать. Стали чуть меньше, но стали быстрее. Мне нравятся большие игроки — они для плей-офф хороши, когда начинается война, но сейчас хоккей меняется. Лига делает много для того, чтобы забивалось больше голов. Быстрые игроки должны показывать своё мастерство.



Лига сейчас взяла правильный курс. Даже на предсезонных турнирах начали жёстко судить, в каких-то эпизодах даже перебарщивать. Но это правильно, потому что так мы быстрее привыкаем. Ребята, которые с самого детства играли в хоккей и всё время чуть-чуть вторую руку накладывали, когда у них пульс ещё внизу, тогда они помнят. Но, когда пульс наверху или уже конец игры, тогда всё равно старые навыки приходят. Мы на каждой тренировке, на каждом упражнении обращаем внимание на это. Сложно сказать, сколько времени уйдёт, чтобы это искоренить», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.