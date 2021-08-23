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И. Воробьёв рассказал о состоянии Егора Яковлева, получившего травму после попадания шайбы

И. Воробьёв рассказал о состоянии Егора Яковлева, получившего травму после попадания шайбы
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал подготовку команды.

«У нас есть ещё десять дней до старта чемпионата. Сейчас полтора выходных, потом ещё один ударный цикл, готовимся во всеоружии. Из-за того, что между турниром в Казани и стартом сезона десятидневный разрыв, сыграем ещё один товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым». Есть над чем поработать. Процесс идёт всегда, весь сезон. Нет такого, что всё сделано за предсезонку», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Кроме того, тренер рассказал, что Егор Яковлев, получивший повреждение на турнире в Казани, уже тренируется на льду. По состоянию Архипа Неколенко ясность наступит после МРТ, а Богдан Потехин, блокировавший шайбу ценой перелома пальца, выбыл на несколько недель.

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