И. Воробьёв рассказал о состоянии Егора Яковлева, получившего травму после попадания шайбы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал подготовку команды.
«У нас есть ещё десять дней до старта чемпионата. Сейчас полтора выходных, потом ещё один ударный цикл, готовимся во всеоружии. Из-за того, что между турниром в Казани и стартом сезона десятидневный разрыв, сыграем ещё один товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым». Есть над чем поработать. Процесс идёт всегда, весь сезон. Нет такого, что всё сделано за предсезонку», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Кроме того, тренер рассказал, что Егор Яковлев, получивший повреждение на турнире в Казани, уже тренируется на льду. По состоянию Архипа Неколенко ясность наступит после МРТ, а Богдан Потехин, блокировавший шайбу ценой перелома пальца, выбыл на несколько недель.
- 23 августа 2021
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