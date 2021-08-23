Основной вратарь «Северстали» Подъяпольский выбыл на 6-8 недель после операции

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился новостями из стана команды, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Разин сказал, что все молодые игроки, прошедшие сборы с «Северсталью», хорошо работали и продемонстрировали рост. Он признал, что несколько хоккеистов получили травмы, это стало одной из причин отказа от запланированных встреч с «Локомотивом».

Среди травмированных — основной вратарь Владислав Подъяпольский, срок восстановления составит 6-8 недель после операции.

В минувшем сезоне Подъяпольский принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем 2,44 шайбы и отражая 91,6% бросков.



В плей-офф он провёл четыре встречи, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 93,5% бросков.