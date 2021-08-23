В «Музее хоккея» состоялась презентация ХК ЦСКА перед стартом нового сезона КХЛ

В «Музее хоккея» прошла презентация обновленного состава ХК ЦСКА перед стартом сезона-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге.

К торжественному событию присоединились прославленные спортсмены и заслуженные ветераны отечественного спорта, а также руководители Федерации хоккея России и армейского клуба.

В ходе мероприятия продемонстрировали новую игровую форму и представили новичков клуба. В межсезонье к команде присоединился целый ряд именитых хоккеистов, от которых ожидают звёздных результатов в КХЛ. В ЦСКА из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернулись олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Гагарина-2019: защитник Никита Нестеров и нападающий Михаил Григоренко. Вместе с ними состав «армейцев» усилили два шведских нападающих, также выступавших в НХЛ: чемпион мира и обладатель кубка Стэнли Юаким Нордстрём и нападающий сборной Швеции Лукас Валльмарк. Также в стан красно-синих перешёл нападающий сборной России, чемпион мира 2014 года Сергей Плотников.

Новым главным тренером ХК ЦСКА стал трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда хоккея — Сергей Фёдоров. В 2015 году он был включён в Зал хоккейной славы, а в январе 2017 — в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. В мае 2020 Фёдоров возглавил рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ по версии The Hockey Writers.

Во время церемонии руководству, игрокам и тренерам, а также всему персоналу команды вручили серебряные медали за минувший сезон, в котором армейцы добрались до финала Кубка Гагарина, где они уступили «Авангарду» (2-4).

«Хочется сказать, что больших побед без поражений не бывает. Помню, как мы проиграли «Ак Барсу» несколько лет назад, но после него мы сплотились и показали, что можем завоевать большее. Сейчас именно такой день. 75 лет хоккею, 75 лет ЦСКА, а хоккей без ЦСКА просто невозможен. Задача на сезон одна — это Кубок Гагарина. Сейчас важен каждый. Конечно, нам будет не хватать болельщиков, но мы знаем, что они всегда в нашем сердце», — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В 2021 году ХК ЦСКА отмечает 75 лет с момента образования клуба. «Важен каждый» — под таким девизом пройдёт юбилейный сезон для армейского клуба.

Напомним, с 2011 года владельцем ЦСКА является «Роснефть». За эти десять лет команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате и продолжила славные армейские традиции. В современной истории ЦСКА три раза становился чемпионом России. ЦСКА — лидер по подготовке мастеров для КХЛ, из всех команд лиги в армейском клубе больше всего воспитанников собственной школы. При поддержке «Роснефти» восстановлена детская хоккейная школа, которая считается лучшей хоккейной школой страны