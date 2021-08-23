Тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков сыграл в хоккейных воротах в проморолике «Торпедо»

«Торпедо» на своей странице в «Твиттере» опубликовало проморолик с участием бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.
Это видео в поддержку хоккейного и футбольного клубов из Нижнего Новгорода.
«Пока мы едины, мы — непобедимы!» — говорится в сообщении.
В видеофрагменте главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сыграл в хоккейных воротах.
Затем было показано, как Кержаков и главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски обменялись игровыми футболками команд.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Торпедо». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В настоящий момент Александр Кержаков занимает пост главного тренера в «Нижнем Новгороде». После пяти туров Тинькофф РПЛ-2021/2022 нижегородцы, потерпев два поражения, занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своём активе семь очков.
- 23 августа 2021
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52
-
17:21
-
17:10
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:02
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:25
-
10:23
-
09:38