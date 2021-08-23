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Тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков сыграл в хоккейных воротах в проморолике «Торпедо»

Тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков сыграл в хоккейных воротах в проморолике «Торпедо»
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«Торпедо» на своей странице в «Твиттере» опубликовало проморолик с участием бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

Это видео в поддержку хоккейного и футбольного клубов из Нижнего Новгорода.

«Пока мы едины, мы — непобедимы!» — говорится в сообщении.

В видеофрагменте главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сыграл в хоккейных воротах.

Затем было показано, как Кержаков и главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски обменялись игровыми футболками команд.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Торпедо». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В настоящий момент Александр Кержаков занимает пост главного тренера в «Нижнем Новгороде». После пяти туров Тинькофф РПЛ-2021/2022 нижегородцы, потерпев два поражения, занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своём активе семь очков.

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