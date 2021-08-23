«У меня не было мотивации играть». Джейден Шварц мог закончить с хоккеем из-за смерти отца
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Бывший нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, перешедший в «Сиэтл Кракен», рассказал о своих проблемах в связи со смертью отца.
«Я не знал, готов ли снова играть в хоккей. Прошлый сезон был довольно тяжёлым для меня и моей семьи.
У меня не было особой мотивации играть… Из-за смерти отца — это очень сильно сказалось на мне. Я был не в очень хорошем состоянии», — приводит слова хоккеиста The Athletic.
В минувшем сезоне Шварц принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. В четырёх матчах плей-офф форвард очков не набрал.
В межсезонье он подписал 5-летний контракт с «Сиэтлом» с зарплатой $ 5,5 млн в год.
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