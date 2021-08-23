Шипачёв выложил видео с матча для 14-летнего игрока, которому нужна трансплантация сердца

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв на своей странице в «Инстаграме» выложил видео с матча в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова. Юному игроку требуется трансплантация сердца.

«Полная версия видео с благотворительного матча в поддержку Глеба Баннова.



Спасибо ещё раз за приглашение Артемию Панарину, за организацию мероприятия — «Арене Плей». Бучневичу — за съёмку от первого лица во втором периоде.



Всем участникам за отличное настроение!» — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте Вадима Шипачёва.

Напомним, Глеб Баннов имеет диагноз дилатационная кардиомиопатия, ему требуется трансплантация сердца.



Матч состоялся 18 августа при участии фонда Панарина. Все вырученные средства были направлены на лечение юного хоккеиста.

Новость по теме Шипачёв прокомментировал возможность сыграть на Олимпиаде-2022 с Панариным