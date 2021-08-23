В штаб сборной России на Олимпиаду-2022 может войти тренер с опытом в НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что для работы со сборной России на Олимпиаде в Пекине может быть привлечён тренер с опытом работы в НХЛ.



«Что касается тренерского штаба, то это зависит от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут энхаэловцы, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку не знаем, кто будет играть», — приводит слова Третьяка ТАСС.



Отметим, что единственным российским тренером, который работал в НХЛ, является Сергей Гончар.

Напомним, Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. С 26 по 29 августа состоятся матчи четвёртого, заключительного раунда квалификации Олимпийских игр — 2022.

Ранее появились подробности переговоров между НХЛ и ИИХФ.

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