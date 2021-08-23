Второй лучший защитник-бомбардир КХЛ сезона-2018/2019 продолжит карьеру в Италии

Бывший защитник рижского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» Мэтью Майоне продолжит карьеру в Италии. 30-летний игрок обороны подписал контракт с «Больцано», сообщается на официальном сайте итальянской команды.
В сезоне-2018/2019 канадский защитник итальянского происхождения перешёл в Континентальную хоккейную лигу, подписав соглашение с рижским «Динамо». В составе латвийской команды Майоне принял участие в 58 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 35 результативных передач. С 46 очками канадец стал вторым защитником-бомбардиром сезона, уступив первую строчку Даррену Дицу (53 очка в 62 матчах).
В сезоне-2019/2020 он перешёл в «Куньлунь», в котором отыграл 16 матчей и набрал 3 (0+3) очка.
Прошедший сезон Майоне провёл в рижском «Динамо», приняв участие в 41 матче, забросив четыре шайбы и отдав 11 результативных передач.
- 23 августа 2021
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