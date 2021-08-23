«Салават» может подписать нового иностранного вратаря. В клубе реагируют на игру Метсолы
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«Салават Юлаев» начал работу по вопросу обновления вратарской линии, сообщает «ГорОбзор.ру».
В уфимском клубе реагируют на невыразительные действия 32-летнего финского голкипера Юхи Метсолы в предсезонных матчах и встречах минувшего плей-офф.
Отмечается, что руководители «Салавата» провели консультацию с тренером вратарей Венсаном Риндо, после которой не исключили поиск иностранного голкипера.
В прошлом сезоне Метсола принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,5% бросков.
В плей-офф он сыграл девять матчей, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 91,5% бросков.
Напомним, контракт Метсолы с уфимским клубом действует до 30 апреля 2022 года.
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