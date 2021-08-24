Давыдов: качество состава «Динамо» не ниже, чем у ЦСКА. Задача — финал Кубка Гагарина

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о предсезонной подготовке клуба, а также сравнил состав бело-голубых с игроками ЦСКА.



«Очень хорошо, что хоккей к нам приходит — пусть пока и на полуофициальном уровне. Кубок мэра — отличный турнир для московских клубов, есть возможность подвести итог своей предсезонной подготовки, получить промежуточную оценку, сверить часы.



Если говорить о «Динамо», то подготовка команды прошла по плану и — что порадовало — стартовала с молодёжного лагеря. По контрольным матчам я не оценивал бы форму команды, были приятные моменты — победа над действующим чемпионом «Авангардом», были и поражения.



Тренеры много экспериментировали с составом, Кудашов много работает с молодыми хоккеистами, в некоторых матчах они свои шансы использовали, в других чуть стушевались. Он уже состоявшийся тренер, но при этом и перспективный. Его тренерский план виден, он очень пунктуален, поэтому подготовка прошла солидно. Может быть, пока ему, да и клубу немного не хватает эмоций, но это дело наживное — сезон их подарит.



Если ты профессионал, на тебя ничто не может повлиять — ты на своей волне и делаешь своё дело. Тем более что назначение на пост генерального директора Михаила Тюркина выглядит логичным, в своё время он был президентом клуба, вместе с командой выигрывал Кубок Гагарина, признавался лучшим клубным руководителем в КХЛ.



Для меня важно ещё и то, что Тюркин бережно относится к истории клуба, уделяет ей много внимания, что неизбежно отразится на атмосфере в «Динамо» и понравится болельщикам. Это хотел бы отметить.



Укрепление необходимо всегда. Но при этом сегодня качество состава у «Динамо» не ниже, чем у лидера нашего хоккея последних лет ЦСКА. Думаю, предстоящая классика с армейцами даст первую оценку нашей команде и работе Кудашова. Это первый серьёзный тест.



Думаю, что вратарские позиции в командах примерно одинаковые, но не лучшие, а оборона по именам у «Динамо» даже посильнее. Если говорить о нападении, то атакующая линия у ЦСКА, может, чуть ровнее, зато нет такого мастера, как Шипачёв.



Новички команды Войнов и Педан прибавляли с каждым матчем, хорош Сергеев, по-прежнему верю в Миронова, пусть даже пока он мало играет в большинстве, есть Чайковски. Думаю, первые три пары защитников в «Динамо» — одни из лучших в КХЛ, если не лучшие. Посмотрим на них на Кубке мэра.



ЦСКА летом тоже поменялся и усилился, но я надеюсь, что в предстоящем сезоне мы с армейцами поспорим на равных. Пока у меня нет мнения по «Спартаку», поначалу команда выглядела разобранной, но в последнее время вроде бы собралась. Есть надежды на «Витязь» Юрия Бабенко, который получил высшее хоккейное образование в «Динамо».



«Динамо» по силам выходить в финал Кубка Гагарина — вот реальная задача. А Кубок мэра — подготовительный турнир, который должен по максимуму помочь при подготовке к сезону», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.