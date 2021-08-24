НХЛ опубликовала даты предсезонных матчей

Национальная хоккейная лига опубликовала даты проведения предсезонных матчей.



Как сообщает официальный сайт лиги, встречи начнутся 25 сентября. Команду будут проводить контрольные матчи до 9 октября.



Новички лиги «Сиэтл Кракен» проведут первый матч 26 сентября, сыграв с соперником по Тихоокеанскому дивизиону «Ванкувер Кэнакс». Игра станет первой из трёх для «Кракен», которые пройдут в домашнем штате. Команда пожертвует часть собранных средств в фонд One Roof Foundation с целью собрать $500 тыс. на расширение доступа молодёжи к хоккею.



Первый домашний матч на «Климат Пледж-Арена» «Кракен» проведут 23 октября с «Ванкувером».



Более чем в 60% предсезонных матчей встретятся соперники по дивизионам. В сезоне-2020/21 состав дивизионов был временно изменён из-за коронавируса, но в предстоящем регулярном чемпионате лига вернётся к прежнему формату дивизионов и конференций. Из-за вступления в лигу «Сиэтла» «Аризона» переместится в Центральный, а «Кракен» будут играть в Тихоокеанском дивизионе.