Форвард минского «Динамо» Когалев подписал новый контракт с клубом
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Нападающий Александр Когалев подписал новый контракт с минским «Динамо».
Как сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.
В прошедшем розыгрыше Кубка Салея Александр в составе «Динамо» забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне КХЛ-2020/21 Когалев принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, сумев набрать в них 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-11».
Также 27-летний форвард выступал за «Юность-Минск», где в общей сложности сыграл в 16 встречах, набрал 16 (4+12) результативных очков при показателе полезности «+5», став чемпионом Беларуси.
Всего в КХЛ Когалев сыграл 127 матчей за «Динамо», набрав 20 (10+10) баллов.
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