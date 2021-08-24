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Форвард минского «Динамо» Когалев подписал новый контракт с клубом

Форвард минского «Динамо» Когалев подписал новый контракт с клубом
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Нападающий Александр Когалев подписал новый контракт с минским «Динамо».

Как сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

В прошедшем розыгрыше Кубка Салея Александр в составе «Динамо» забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне КХЛ-2020/21 Когалев принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, сумев набрать в них 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-11».

Также 27-летний форвард выступал за «Юность-Минск», где в общей сложности сыграл в 16 встречах, набрал 16 (4+12) результативных очков при показателе полезности «+5», став чемпионом Беларуси.

Всего в КХЛ Когалев сыграл 127 матчей за «Динамо», набрав 20 (10+10) баллов.

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