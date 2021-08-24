«Металлург» объявил о расторжении контрактов с двумя защитниками

«Металлург» расторг контракты с защитниками Никитой Хлыстовым и Алексеем Волгиным.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, действие соглашений с хоккеистами прекращено по обоюдному соглашению сторон.
Волгин последние четыре сезона провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В сезоне-2020/21 31-летний защитник провёл за клуб 60 матчей в регулярном чемпионате, сумев набрать в них 22 (6+16) результативных балла при показателе полезности «-5».
Хлыстов в прошедшем сезоне в составе «Металлурга» провёл 25 матчей в регулярке, отдав пять голевых передач при общей полезности «+3». В плей-офф 28-летний хоккеист поучаствовал в одной игре.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Металлург» первую игру проведёт 3 сентября в гостях с «Автомобилистом».
- 24 августа 2021
-
11:55
-
11:27
-
10:51
-
10:28
-
09:50
-
09:19
-
08:43
-
08:27
- 23 августа 2021
-
23:50
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:48
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52
-
17:21
-
17:10
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:53