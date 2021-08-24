«Металлург» объявил о расторжении контрактов с двумя защитниками

«Металлург» расторг контракты с защитниками Никитой Хлыстовым и Алексеем Волгиным.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, действие соглашений с хоккеистами прекращено по обоюдному соглашению сторон.



Волгин последние четыре сезона провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В сезоне-2020/21 31-летний защитник провёл за клуб 60 матчей в регулярном чемпионате, сумев набрать в них 22 (6+16) результативных балла при показателе полезности «-5».



Хлыстов в прошедшем сезоне в составе «Металлурга» провёл 25 матчей в регулярке, отдав пять голевых передач при общей полезности «+3». В плей-офф 28-летний хоккеист поучаствовал в одной игре.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Металлург» первую игру проведёт 3 сентября в гостях с «Автомобилистом».