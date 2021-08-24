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Министр строительства Новосибирской области: арена к МЧМ-2023 будет построена в срок

Министр строительства Новосибирской области: арена к МЧМ-2023 будет построена в срок
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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт прокомментировал ход строительства в Новосибирске Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023.

«Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно. Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось всё заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придётся проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, всё будет сделано в срок.

Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы – трудовые и финансовые. На сегодняшний день нет сомнений, что к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия.

Строительство объекта находится на особом контроле», – цитирует Шмидта сайт правительства Новосибирской области.

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