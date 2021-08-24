Экс-форвард «Детройта» Филппула подписал контракт со швейцарским «Серветтом»

Швейцарский «Серветт» объявил о подписании контракта с нападающим Валттери Филппулой.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 37-летним финном рассчитано сроком на один сезон.
«Я очень рад присоединиться к команде! Я слышал только хорошее об организации, городе и болельщиках. Я не могу дождаться начала работы и встречи с одноклубниками», — заявил Филппула.
С 2005 по 2021 годы форвард выступал за различные клубы НХЛ. С 2005 по 2013, а затем с 2019 по 2021 год он играл за «Детройт». Вместе с клубом в 2008 году выиграл Кубок Стэнли. Также Филппула выступал за «Тампу» (2013-2017), «Филадельфию» (2017-2018) и «Айлендерс» (2018-2019).
Он принял участие в 1056 матчах в регулярных чемпионатах, набрав 530 (197+333) очков. В плей-офф на его счету 166 встреч, в которых он набрал 86 (25+61) очков.
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