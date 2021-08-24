Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук — о возвращении в НХЛ: не то чтобы это мечта, но посмотрим. Всё реально

Ковальчук — о возвращении в НХЛ: не то чтобы это мечта, но посмотрим. Всё реально
Комментарии

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал возможность возвращения в Национальную хоккейную лигу.

«Есть ли мечта, план, цель – получить контракт в НХЛ? Не то чтобы это мечта, но посмотрим… Всё реально. Сейчас мир поменялся. Многие возможности тоже изменились.

Команды теперь по-другому смотрят на своё будущее. Поэтому какие-то варианты у меня есть. Но не хочу сейчас ничего говорить.

Я тренируюсь, готовлюсь. И обещаю, что к началу сезона буду в хорошей форме», – приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Напомним, за океаном 38-летний хоккеист выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2020/21 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021