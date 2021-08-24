Ковальчук — о возвращении в НХЛ: не то чтобы это мечта, но посмотрим. Всё реально

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал возможность возвращения в Национальную хоккейную лигу.
«Есть ли мечта, план, цель – получить контракт в НХЛ? Не то чтобы это мечта, но посмотрим… Всё реально. Сейчас мир поменялся. Многие возможности тоже изменились.
Команды теперь по-другому смотрят на своё будущее. Поэтому какие-то варианты у меня есть. Но не хочу сейчас ничего говорить.
Я тренируюсь, готовлюсь. И обещаю, что к началу сезона буду в хорошей форме», – приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.
Напомним, за океаном 38-летний хоккеист выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».
В сезоне-2020/21 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.
- 24 августа 2021
-
15:26
-
15:11
-
14:40
-
14:24
-
13:38
-
13:05
-
12:35
-
11:55
-
11:27
-
10:51
-
10:28
-
09:50
-
09:19
-
08:43
-
08:27
- 23 августа 2021
-
23:50
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:48
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17