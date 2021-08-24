«Автомобилист» по буллитам обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

«Автомобилист» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в серии послематчевых буллитов на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0).
Счёт встречи открыл на 18-й минуте форвард ярославцев Павел Красковский. Ассистентами выступили Рид Буше и Даниил Мисюль. Ответную шайбу на 30-й минуте в большинстве забросил защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер. Авторы голевых передач — Брукс Мэйсек и Райан Спунер.
В серии послематчевых буллитов единственную удачную попытку реализовал Георгий Белоусов.
В первом туре Кубка «Автомобилист» обыграл «Сибирь» (1:0), а «Локомотив» уступил «Трактору» (0:3).
Третий тур пройдёт в четверг, 26 августа. «Автомобилист» сыграет с «Трактором», начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» проведёт встречу с «Сибирью», стартовый свисток — в 13:00 по московскому времени.
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