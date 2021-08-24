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«Автомобилист» по буллитам обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

«Автомобилист» по буллитам обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области
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«Автомобилист» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в серии послематчевых буллитов на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0).

Счёт встречи открыл на 18-й минуте форвард ярославцев Павел Красковский. Ассистентами выступили Рид Буше и Даниил Мисюль. Ответную шайбу на 30-й минуте в большинстве забросил защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер. Авторы голевых передач — Брукс Мэйсек и Райан Спунер.

В серии послематчевых буллитов единственную удачную попытку реализовал Георгий Белоусов.

В первом туре Кубка «Автомобилист» обыграл «Сибирь» (1:0), а «Локомотив» уступил «Трактору» (0:3).

Третий тур пройдёт в четверг, 26 августа. «Автомобилист» сыграет с «Трактором», начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» проведёт встречу с «Сибирью», стартовый свисток — в 13:00 по московскому времени.

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
24 августа 2021, вторник. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Буше, Мисюль) – 17:25' (5x5)   1:1 Блэкер (Мэйсек, Спунер) – 29:40' (5x4)   2:1 Белоусов – 65:00' (ПБ)
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