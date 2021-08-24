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Спортивный директор «Металлурга» сообщил о позиции, на которую клуб ищет усиление

Спортивный директор «Металлурга» сообщил о позиции, на которую клуб ищет усиление
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал позицию, на которую клуб ищет усиление.

«Центральный нападающий – дефицитная позиция. По защите, думаю, у нас нет вопросов, а центральная линия – проблемная зона.

Можно искать в Европе и Северной Америке, но среди легионеров центральных найти тяжело.

Мы думаем об этом в плане усиления, разговариваем, но как будет, пока не можем сказать. Центральные нужны всем», – приводит слова Гомоляко официальный сайт КХЛ.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начинается 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Металлург» первый матч регулярного чемпионата проведёт 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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