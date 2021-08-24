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Плотников отреагировал на слова директора «Магнитки», что легионеры не хотели с ним играть

Плотников отреагировал на слова директора «Магнитки», что легионеры не хотели с ним играть
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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал высказывание директора магнитогорского «Металлурга» Сергея Ласькова в свой адрес.

«Я даже не знаю, как это прокомментировать. Кажется, что здесь проще вообще ничего не говорить.

Перегибал ли я? О чём вы говорите? Это даже смешно. Мне было неприятно.

Вопрос, почему тогда ко мне никто из руководства не обратился, если такая ситуация была? Я не могу запретить людям говорить.

В ЦСКА, конечно, это не обсуждалось. Бывший тренер команды Игорь Никитин, с которым я разговаривал перед сезоном, говорил, что клуб меня хорошо знает как игрока, как личность, как я веду себя в команде.

Не думаю, что они приглашали кота в мешке, а знали, что я из себя представляю»,- приводит слова Плотникова «Р-Спорт».

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