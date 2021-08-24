«Авангард» потерпел поражение в матче-открытии турнира имени Пучкова с «Торпедо»

Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Авангард» и «Торпедо» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча нижегородцы обыграли омичей со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

На 7-й минуте Оливер Каски вывел «ястребов» вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. На 22-й минуте Антон Шенфельд сравнял счёт, а через 13 секунд Сергей Гончарук вывел нижегородцев вперёд. На 30-й минуте Арсений Грицюк реализовал буллит, сравняв счёт. На 55-й минуте Зият Пайгин забросил третью шайбу нижегородцев.

Отметим, что на 28-й минуте Денис Зернов получил право на буллит, но не смог его реализовать, а на 37-й минуте та же участь постигла шведского легионера «Торпедо» Даниэля Заара.

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.