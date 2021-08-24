Зито — о роли Луонго во «Флориде»: он продумает все аспекты развития игры Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал о деятельности Роберто Луонго в качестве своего специального советника.



«В Роберто я очень ценю одну вещь: он даёт совет, полагаясь не только на свой личный опыт, но и на опыт других. С моей точки зрения, это потрясающее сочетание кругозора и скромности, личного опыта и интеллекта. И мощное оружие.



Он очень умный человек, и его советы очень важны. Он продумает все аспекты развития Найта, игры Бобровского, на основе личного опыта и знаний, которые он приобрёл, наблюдая за другими вратарями и общаясь с ними, подскажет им, что нужно сделать», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.



Луонго завершил карьеру игрока в 2019 году. Сейчас он работает в отделе развития вратарей «Пантерз» и федерации хоккея Канады.