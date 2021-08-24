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Дубль Пулккинена принёс «Трактору» победу в матче домашнего турнира с «Сибирью»

Дубль Пулккинена принёс «Трактору» победу в матче домашнего турнира с «Сибирью»
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Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Трактор» и «Сибирь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча нижегородцы обыграли омичей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
24 августа 2021, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Голубев (Морозов, Чесалин) – 03:31' (5x5)   1:1 Бывальцев (Пилут, Яруллин) – 10:40' (5x5)   2:1 Тертышный (Пулккинен, Потапов) – 27:24' (5x4)   2:2 Шаров (Бодров, Пьянов) – 31:37' (4x4)   3:2 Пулккинен (Пилут, Вилл) – 33:56' (5x5)   3:3 Комаров (Мёрфи, Сетдиков) – 47:25' (5x5)   4:3 Пулккинен (Абрамов) – 57:28' (5x4)

На 4-й минуте Денис Голубев вывел новосибирцев вперёд. На 11-й минуте Алексей Бывальцев сравнял счёт, а на 28-й минуте Никита Тертышный, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. В середине второго периода Александр Шаров сравнял счёт. Через три минут Теэму Пулккинен забросил третью шайбу «Трактора», но на экваторе третьего игрового отрезка Виктор Комаров восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пулккинен оформил дубль.

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.

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