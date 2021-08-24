Дубль Пулккинена принёс «Трактору» победу в матче домашнего турнира с «Сибирью»

Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Трактор» и «Сибирь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча нижегородцы обыграли омичей со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

На 4-й минуте Денис Голубев вывел новосибирцев вперёд. На 11-й минуте Алексей Бывальцев сравнял счёт, а на 28-й минуте Никита Тертышный, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. В середине второго периода Александр Шаров сравнял счёт. Через три минут Теэму Пулккинен забросил третью шайбу «Трактора», но на экваторе третьего игрового отрезка Виктор Комаров восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пулккинен оформил дубль.

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.