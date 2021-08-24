В «Спартаке» рассказали о задачах на сезон-2021/2022

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в преддверии старта Кубка мэра Москвы рассказал о задачах клуба на сезон-2021/2022.



«Спартак» очень сильно обновился. Это касается и состава, и штаба, и персонала.



Задачи у клуба всегда максимальные. Первая — выход в плей-офф, а потом будем пробовать завоевать Кубок Гагарина.



Сейчас у нас есть последняя возможность проверить команду перед сезоном, тренерский штаб планирует в ближайшее время работать со стартовым составом», — приводит слова Беляева «Р-Спорт».

Напомним, ранее «Спартак» провёл первую тренировку на льду «Мегаспорта», который в следующем сезоне станет домашней ареной красно-белых. В минувшем сезоне московская команда играла на «ЦСКА-Арене».