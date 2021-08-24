Помощник президента ЦСКА — об уходе Шалунова: Нестеров, Нордстрём и Гилмор его заменят

Помощник президента ЦСКА по хоккею Алмаз Гарифуллин в преддверии старта Кубка мэра Москвы высказался об уходе из команды нападающего Максима Шалунова. Форвард перешёл в «Локомотив».
«Что касается Шалунова, то команда — это всё-таки не один игрок. Кто следит за составом, видел, что у нас было несколько неожиданных приобретений — вернулся Нестеров, пришёл сильный игрок Нордстрём, в последний вагон запрыгнул Гилмор, который может стать ключевым защитником. Как минимум эти трое смогут, при всем уважении к Максиму, заменить его в составе.
У нас сформирован костяк команды — относительно взрослые хоккеисты с небольшим количеством талантливой молодежи. Не исключаю, что тренерский штаб может попробовать просмотреть больше молодых игроков на турнире. На сегодняшний день у нас есть одна потеря — Андрей Светлаков, который получил травму в одной из товарищеских встреч», — приводит слова Гарифуллина ТАСС.
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